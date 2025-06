Bürgermeister will „Wien auf Kurs halten“

Überschattet wurde die Sitzung vom Amoklauf in Graz. Emmerling kämpfte mit den Tränen, als sie in ihrer Rede meinte, sie wolle sich gar nicht vorstellen, wie es sei, ein Kind morgens in die Schule zu schicken, das nie mehr nach Hause kommt. Die Sitzung wurde auch für eine Schweigeminute unterbrochen. Als eine seiner ersten Amtshandlungen in der Legislaturperiode beschloss Ludwig, das Rathaus schwarz beflaggen zu lassen.