Pinker Segen für Neuauflage mit der Wiener SPÖ

Die enge Verbindung zwischen Wien und dem Bund sei besonders erfreulich, so Wiederkehr: „Als ehemaliger Wiener Bildungsstadtrat und jetziger Bildungsminister kenne ich die Herausforderungen der Wiener Bildungspolitik sehr genau. Dass NEOS in Bund und Stadt regieren, ist die beste Voraussetzung, um die Aufholjagd in der Bildung zu starten.“