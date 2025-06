So viel kostet die Kunden das Fairtrade-Pickerl

In Reih und Glied sitzen sechs Mitarbeiter entlang eines Förderbandes. Sie tratschen, lachen, haben Spaß. Fast schon nebenbei sortieren sie Pralinen in die dafür vorgesehenen Plastikformen, der letzte Mitarbeiter setzt den Deckel drauf. Bei der Wiener Firma Heindl wird noch auf Handarbeit gesetzt. „Es gibt kaum eine Maschine, die so feinfühlig arbeiten kann wie die menschliche Hand“, wird der „Krone“ beim Rundgang durch den Betrieb im 23. Bezirk gesagt.