Mord an Fondue-König: „Da wurde jemand vernichtet“

„Das ist gerade zu lehrbuchartig ein wahnchaotisches System mit bizarren Ideen“ – so fasst Gerichtspsychiater Peter Hofmann das zusammen, was sich im Wiener Landl den Geschworenen und Zuhörern präsentiert. Die wirre Welt eines 27-Jährigen, der Ende letzten Jahres Hans S. in seiner Wohnung in der Wiener Innenstadt getötet habe. „Da wurde jemand vernichtet“, beschreibt Hofmann die Vielzahl an Messerstichen gegen den Kopf, Hals und Nacken des Opfers.