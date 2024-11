Morddrama um Schweizer Fondue-König (70)

Verdächtiger in Simmering festgenommen

Am Donnerstag öffnete die Polizei, nachdem Freunde seit Tagen nichts von S. gehört hatten, gewaltsam die Tür seiner Wohnung am Rabensteig im Herzen der City. Hans S. war tot. Erstochen – und das offenbar von seinem Bekannten, einem 26-jährigen Afghanen. Er wurde am Freitag in Simmering auf offener Straße festgenommen.