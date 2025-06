Meisterliche Unauffälligkeit | Frühe Sommerflaute

Meisterliche Unauffälligkeit. Halbwegs zufrieden mit der schwarz-rot-pinken Regierung? Auch am Pfingstmontag beschäftigte die am Sonntag in der „Krone“ und auf krone.at veröffentlichte Meinungsumfrage unsere Leser und User. Fast die Hälfte der Österreicher zufrieden mit der Regierung, fast 60 Prozent glauben sogar, dass sie die volle Periode, also bis Herbst 2029, halten wird – mehr als 3000 Mal haben User zu unserem Bericht und Kommentar ihre Meinung gepostet. Viele bringen ihre Unzufriedenheit mit dieser Regierung zum Ausdruck. Kritisch äußert sich heute auch Claus Pándi in seiner „Krone“-Kolumne. In der Welt sei einiges los, schreibt er, „nur in Österreich nicht“. Da tue sich wenig, „allem Anschein nach wollen die Koalitionäre seelenruhig den Ferien entgegen segeln“. Tatsächlich scheint die Stocker-Regierung meisterlich in ihrer Unauffälligkeit.