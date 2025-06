Heftigste Nacht für Beamte – und die Österreicher

Fünf Burschen traten auf am Boden Liegenden ein

Diese Diebstahlserie setzte sich auch in der dritten Nacht fort – dazu kamen zahlreiche Anzeigen wegen Störung der öffentlichen Ruhe und wegen Körperverletzungen. In einem Fall traten fünf Burschen auf einen am Boden Liegenden ein. Vor einer kleinen Bar kam es zu einer Schlägerei unter 20 beteiligten Personen.