Räuber zückt Messer bei Tutto-Gas-Partymarathon

Bis 21 Uhr ging es rund um das Party-Epizentrum auf der Einkaufsstraße in Lignano verhältnismäßig ruhig und gesittet zu – vor allem aus Sicht der Sicherheitskräfte. Doch die Plätze und Lokale rund um die Piazza della Fontana füllten sich recht schnell – und die „Tutto Gas“-Party lief voll an. Es wurde ausgelassen gefeiert, getanzt und gesungen – lange Zeit in friedlichem Rahmen. Doch je später der Abend, desto betrunkener die Gäste.