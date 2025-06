Demonstranten zündeten selbstfahrende Taxis an

Autonome Taxis wurden regelrecht zerlegt

In ihrer Zerstörungswut gingen die Randalierer durchaus kreativ vor: So sollen Demonstranten selbstfahrende Autos des Taxi-Unternehmens Waymo in die Innenstadt beordert haben, wo sie schließlich blockiert wurden, um sie zu zerstören. Drei Fahrzeuge gingen in Flammen auf – auf andere wurden Parolen gesprayt und mit diversen Gegenständen auf die Taxis eingedroschen. Es wurden auch Reifen aufgestochen und sogar Türen abgerissen, wie die Zeitung „Los Angeles“ Times berichtete.