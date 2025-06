Trump-Vize live mit Musks „Bombe“ konfrontiert

Vance wird dadurch in eine prekäre Lage gebracht. Am Freitagabend ließ er vorsorglich mitteilen: „Präsident Trump hat mehr als jeder andere Mensch in meinem Leben getan, um das Vertrauen der von ihm geführten Bewegung zu gewinnen. Ich bin stolz, an seiner Seite zu stehen.“ Der ehemalige Trump-Berater Musk, für den Staatsverträge in Milliardenhöhe auf dem Spiel stehen, dürfte mittlerweile selbst an einem Frieden Interesse haben. Sein explosives Posting war am Samstag nicht mehr abrufbar.