Musk vs. Trump: Wem dieser Streit wirklich schadet

Musk kündigt „Bombe“ an

Und dann ist da noch die Ankündigung Musks auf Social Media. So postete er: „Donald Trump ist in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht öffentlich gemacht wurden. Hab noch einen schönen Tag, DJT!“ Und legte noch einmal nach: „Es ist an der Zeit, die wirklich große Bombe zu werfen.“