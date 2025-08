Verkehrssysteme stärker auf Ältere auslegen

In Vorarlberg wird der Anteil der über 65-Jährigen in den kommenden zehn Jahren von heute 19 auf 24 Prozent steigen. Die Zahl der über 85-Jährigen wird sich in den nächsten 20 Jahren von 10.900 auf 20.600 fast verdoppeln. Darauf sollte im Straßenverkehr unbedingt Rücksicht genommen werden, meint Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ): „Mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse älterer Menschen allgemein und auf ältere Fußgängerinnen und Fußgänger im Besonderen“ fordert die Mobilitäts-Expertin. Das bedeutet konkret Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30-Zonen.