Unbrauchbare Wohnung wegen defekter Kaffeemaschine

Um 21 Minuten nach Mitternacht wurde am Mittwoch gemeldet, dass es in einem Mehrparteienhaus in Riezlern im Kleinwalsertal zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. In einer der Wohnungen war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Riezlern (vier Fahrzeuge mit 20 Personen) und der Feuerwehr Hirschegg (zwei Fahrzeuge mit 15 Personen) griffen umgehend ein und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.