Countdown im Fall Maddie: „Weiß, dass er es war!“

Freund packt bei Ermittlern aus

Noch im selben Jahr nahm Busching all seinen Mut zusammen und kontaktierte Dave Edgar – den ehemaligen Polizisten, der damals als Privatermittler im Auftrag der Familie McCann tätig war. In einem vertraulichen Gespräch schilderte er ihm, was er gehört hatte, und nannte Christian B. erstmals beim Namen. Für Edgar war das brisant – zumal der Name bis dahin in den Ermittlungen angeblich noch keine Rolle spielte. Es soll die erste direkte Verbindung zwischen dem verurteilten Sexualstraftäter und dem Fall McCann sein.