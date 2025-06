Maddie: Jetzt spricht der Verdächtige aus der Haft

Doch was dann? Schon jetzt hat der 48-Jährige konkrete Pläne. Einfach sollen sie sein: ein Steak, ein Bier – und danach verschwinden. Sein Anwalt Philipp Marquort geht weiter und sagt offen, was für ihn in dieser Lage Sinn machen würde: „Ich würde Europa verlassen und nach Suriname gehen.“ Doch die Flucht in den kleinen Staat an der Nordostküste Südamerikas wäre ihm noch nicht genug. Er würde sogar zum Äußersten greifen: „Ich würde mich im Gesicht operieren lassen, sodass mich niemand erkennt.“