„Tutto Gas“: Austro-Party in Lignano ist gestartet

Denn zeitgleich findet in Lignano an diesem Wochenende ein großes Stadionkonzert eines italienischen Topstars statt. Ein taktischer Schachzug, wie uns der Stadtrat verrät. „Zum Konzert kommen Gäste aus ganz Italien. Somit waren schon vor Monaten viele Hotels und Apartments für das Wochenende belegt. Also nicht mehr frei für Partygäste.“