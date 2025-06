Ein Hauch Andalusien im burgenländischen Zurndorf

Auf der Suche nach Händlern, die liefern

Nachdem das aber ordentlich ins Geld ging und auch der Nachbar und überhaupt immer mehr Leute fragten, ob er für sie auch Pflanzen besorgen könnte, kam ihm der Gedanke sich ein berufliches Nebenstandbein zu schaffen. Sein Weg führte ihn zur Wirtschaftskammer und kurze Zeit später hatte er ein freies Gewerbe. „Ich habe 15 Händler in Andalusien, Frankreich und Italien angeschrieben, um jemanden zu finden, der mir Pflanzen verkauft“, erzählt er. Sein größtes Problem: Die Mindestabnahmemenge. „Vor drei Jahren war eine ganze Lkw-Ladung undenkbar für mich“, schildert Halasz. Schließlich fand er eine kleine Firma in Andalusien mit einem deutschen CEO. Der hörte sich die Idee des Zurndorfers an und gab ihm eine Chance – belieferte ihn mit Kleinstmengen. „Ich habe etwa 10 Paletten mit Pflanzen bestellt und einen Tag der offenen Tür gemacht“, erzählt er. In sechs Stunden verkaufte er die komplette Lieferung. Und die Leute wollten mehr. Also noch einmal das selbe Prozedere: Und wieder waren alle Pflanzen weg.