35-Jährigen in Wien mit Strom und Wasser gefoltert

„Sie haben angefangen, das Opfer zu malträtieren, und wenn ich malträtieren sage, meine ich das. Sie haben ihn wirklich gefoltert“, versucht der Staatsanwalt im Wiener Landesgericht die Gewalt zu verdeutlichen, zu der am 6. August 2024 sechs junge Männer in einer Wohnung am Währinger Gürtel bereit waren.