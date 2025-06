Junger Bombendroher: „Dachte, das war ein Spaß“

Stundenlang waren Polizisten am 7. Mai 2025 damit beschäftigt, eine Mittelschule in Linz und Traun nach Bombendrohungen zu evakuieren und auf Sprengstoff zu untersuchen. In diesen beiden Bildungseinrichtungen und in einer in Kärnten waren an dem Tag per E-Mail nahezu gleichlautende Bombendrohungen in englischer Sprache eingegangen.