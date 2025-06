Beispiellos: NATO bewaffnet sich bis an die Zähne

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland hat die NATO am Donnerstag ein beispielloses Aufrüstungsprogramm beschlossen. Bei einem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel formulierten die Mitgliedstaaten neue, deutlich ambitioniertere Zielvorgaben für militärische Fähigkeiten – und somit das umfangreichste Vorhaben dieser Art seit dem Kalten Krieg. Ziel ist es, die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses in den kommenden Jahren massiv auszubauen.