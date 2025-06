Mit der Gastronomie geht es in Österreich bergab

Keine guten Zeiten für die Gastronomie in Österreich, Deutschland und der Schweiz attestiert eine am Mittwoch präsentierte Umfrage: 35 Prozent der Befragten in Österreich nahmen in den vergangenen zwei Jahren eine Verschlechterung des Services wahr – in Deutschland und der Schweiz waren es 27 Prozent. Am meisten ärgerte das Preis-Leistungs-Verhältnis (33 Prozent), gefolgt von der Qualität von Speisen und Getränken (27 Prozent).