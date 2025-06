Wo ist Herbert Kickl?

Was Kickl perfekt beherrscht

Und diese Strategie geht auf: während er in Umfragen fest in seinem Platz-1-Sattel sitzt, ist die Zufriedenheit mit der Zuckerlkoalition bereits nach 100 Tagen eher mau. Natürlich ist es einfacher, aus der Opposition heraus zu motschgern als zu regieren. Dennoch ist es eine Kunst, zu wissen, wann man sich aufs Parkett wagt und wann man sich lieber in den Zuschauerbereich zurückzieht. Und diese Kunst beherrscht Kickl wie kein anderer.