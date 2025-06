Leicht, leise, stark – und fast schon unfair

Was mich am meisten fasziniert hat: Der Antrieb ist so gut integriert, dass man nie das Gefühl hat, ein E-Bike zu fahren. Das Fahrgefühl ist direkt, dynamisch - fast wie auf einem rein muskelbetriebenen Rennrad. Nur bei den kurzen, knackigen Anstiegen zeigt das System, was in ihm steckt: Man bleibt entspannt, während der Tour-Partner mit dem Bio-Renner ordentlich ins Schwitzen kommt.