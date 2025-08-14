Bosch CX-Update: Vom Marathonläufer zum Bergkönig

Die Newtonmeter (Nm) geben an, wie stark der Motor das Pedal dreht – also wie viel „Muskelkraft“ der Antrieb zum eigenen Antritt dazu liefert. Das beeinflusst, welchen Gang man in welcher Situation fahren kann. Mehr Drehmoment (z. B. 100 Nm) bedeutet stärkeren Antrieb, mehr Schub am Hinterrad, schwerere Gänge bergauf fahrbar, weniger Schaltarbeit, aber auch höherer Energieverbrauch und damit weniger Reichweite. Weniger Drehmoment (z. B. 85 Nm) heißt somit weniger Schub und auch feinere Gangwahl nötig, schont dafür aber Akku und Material. Unser „Radkrone“-Tipp: Auch mit viel Drehmoment lohnt es sich, bei sehr steilen Anstiegen rechtzeitig runterzuschalten. So bleibt die Trittfrequenz immer hoch und der Motor arbeitet im optimalen Bereich.