VCÖ warnt vor Helmpflicht für E-Bike-Fahrer!

Eine Helmpflicht für E-Bikes und E-Scooter? Was auf den ersten Blick nach mehr Sicherheit klingt, könnte fatale Folgen haben. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt: Wer ohne Helm in einen Unfall verwickelt wird, würde automatisch eine Mitschuld tragen – selbst wenn er von einem Raser oder Alkolenker niedergefahren wird.