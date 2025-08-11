„Die Brille denkt schneller als man blinzeln kann“

Auch zum Autofahren ist die Sportbrille top: „Beim Tunnelfahren ist die Brille eine Wucht, weil man kein Problem mit dem Licht- und Schattenwechsel hat.“ Lediglich bei Radtouren im Halbschatten, konnte die EvilEye e-sense next Jana nicht vollständig überzeugen: „Da war‘s entweder zu dunkel oder zu hell und ich musste die Brille abnehmen.“ Dennoch ist die Sportbrille „made in Austria“ für Jana großartig, denn sie bietet optimale Sicht, wie noch keine Sportbrille, die ich bisher ausprobiert habe.