Fahrradboten: Viel schneller als der Hunger kommt!

Und fast alle setzen auf einfache, klassische Fahrräder. Josh: „Die sind wartungsärmer, günstiger und es geht weniger kaputt.“ Viel wichtiger als ein E-Bike sind Licht, gute Bremsen, Klingel. Und wie sieht’s mit dem Gepäckträger aus? Happy: „Der ist schlecht fürs Essen – da wird jede Erschütterung direkt in die Gepäckträgerbox übertragen.“

Nach wenigen Stunden im Sattel ist mir klar: Fahrradboten sind keine bloßen Kuriere. Sie sind wetterfeste Stadtkenner, Logistiker, – und manchmal Lebensretter für knurrende Mägen. Und jeder Bote erhält seinen eigenen Funk-Rufnamen. Meiner? Nach wenigen, etwas orientierungslosen Runden vermutlich „Verfahrer“.