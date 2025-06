Heftige Attacken suchen erneut Russland heim

„Ukraine hat Geschichte geschrieben“

Am Sonntag war der Ukraine ein spektakulärer Schlag auf fünf russische Militärflugplätze gelungen – dort befinden sich strategische Kampfbomber, teilweise liegen sie Tausende Kilometer von der Grenze entfernt: zwei bei der Hauptstadt Moskau, Olenja ganz im Nordwesten bei Finnland und Norwegen, Belaja im zentralen Süden bei Kasachstan, Amur im fernsten Osten des russischen Riesenreichs. Bei dem Manöver nutzte der ukrainische Geheimdienst eigenen Angaben nach kleine Drohnen, die in Lkw möglichst nahe an die Flugplätze herangefahren wurden. Es war auch eine Demonstration der Stärke kurz vor der zweiten Runde der Verhandlungen über eine Waffenruhe. Die Gespräche sollen am heutigen Montag in Istanbul beginnen.