Sie bereitet den Liverpool-Fans Sorgenfalten

Die Besten der Welt

Inhalt: ein Foto, das die ganze Diaz-Familie in der Liverpool-Kluft beim Feiern mit den Fans zeigt. Dazu sehr emotionale Worte, ein dank an die „besten Fans“ der Welt. „Danke für so viel Liebe, so viel Hingabe und Zuhause-Fühlen. Ein Teil dieser Fangemeinde zu sein, ist ein Privileg. Es besteht kein Zweifel: Diese Fans sind die Besten der Welt. Das ist ein echtes Band, tief und stark, das uns versichert, dass wir niemals alleine gehen werden.“ Und dann diese eine Passage, die – je nach konkreter Übersetzung – doch Abschiesgefühle suggeriert. „Und was ihr meinen Freund und unsere ganze Familie fühlen lasst, das tragen wir in unseren Seelen.“ Wahlweise wird die zweite Hälfte des Satzes auch mit „... das wird in unseren Herzen bleiben“ gedolmetscht.