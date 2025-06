Vater knackt Handy und entlarvt Mörder von Sohn

Vater wurde zum Ermittler

Dann übernahm der Vater, was die Carabinieri nicht schaffen: Gemeinsam mit Michaels Freundin versuchte er es selbst. „Ich wollte lediglich seine Fotos sehen und Erinnerungen speichern“, sagt er. Doch was die beiden fanden, war weit mehr als nur ein Andenken. Im Speicher lagt ein 30 Sekunden langes Video – aufgenommen am Tag des Mordes.