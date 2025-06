„Pride“: Wie können wir Akzeptanz schaffen?

Der Juni ist traditionell der Pride-Monat – eine Zeit, in der die LGBTQIA+ Gemeinschaft Vielfalt feiert und sich für die Rechte derer starkmacht. Doch darüber hinaus stellt sich die Frage: Was können wir alle im Alltag tun, damit sich jeder Mensch in unserer Gemeinschaft willkommen und akzeptiert fühlt? Ihre Meinung ist gefragt!