Nach Ärger um Millionen: KTM stellt sich neu auf

Aufsichtsrat von Pierer Mobility wird am 23. Juni umgebaut

Die Pierer Mobility AG gab am Montagabend bekannt, dass Zöchling, der ja erst am 27. Jänner zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wurde, sowie Rajiv Bajaj und Friedrich Roithner das Kontrollgremium verlassen werden. Stattdessen stellen sich am 23. Juni Dinesh Thapar, Finanzvorstand von Bajaj Auto Limited, sowie die Rechtsanwälte Ernst Chalupsky und Ewald Oberhammer der Wahl in den Aufsichtsrat.