Bienen schwirren aus: So reagieren Sie richtig

Am Samstag zeigte sich ein ungewöhnliches Bild in der Grazer Herrengasse: Ein Bienenvolk hatte sich in die Innenstadt verirrt und ließ sich am Geländer eines Gastgartens nieder. Die Berufsfeuerwehr rückte aus, um den Schwarm zu bergen. Es war nicht die erste „Rettungsaktion“ dieses Jahr in Graz: In der Nacht auf Freitag wurden geschätzte 40.000 Bienen aus einem Baum der Hauptallee am Uniklinikum geholt.