Es wird ernst: Dortmund ist an Bellingham dran

„Er will zum BVB“, legt sich die „Bild“-Zeitung fest. Der Name Bellingham und Dortmund – das passt. Der nunmehrige Weltstar und Real-Kicker Jude zangelte von 2020 bis 2023 in Schwarz-Gelb. Damals oft mit im Stadion dabei: Brüderchen Jobe, inzwischen selbst hochdekoriertes Talent und europaweit gefragt. Noch keine 20 Jahre alt, spielt Jobe seit 2020 bei Sunderland und schaffte mit dem Klub unlängst den Aufstieg in die Premier League.