Budget: Wo sollte die Regierung sparen?

Welche Ausgabeposten sollte die Regierung Ihrer Meinung nach vorrangig kürzen – und warum gerade diese? Sehen Sie in den geplanten Maßnahmen eine gerechte Verteilung der Lasten oder treffen sie bestimmte Bevölkerungsgruppen unverhältnismäßig stark? Gibt es Ihrer Meinung nach Spielräume, um durch Verwaltungsreformen oder Bürokratieabbau effizienter zu wirtschaften, anstatt bei sozialen Leistungen zu kürzen? Was wünschen Sie sich grundsätzlich von einer fairen und zukunftsorientierten Sparpolitik in Österreich?



Schreiben Sie uns Ihre Gedanken und Bedenken diesbezüglich gern in den Kommentarbereich!