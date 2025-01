Jugend in Österreich: Welche Probleme sehen Sie?

Was Bildung und Freizeitangebote für Jugendliche betrifft, ist Österreich gut aufgestellt. Auch Programme zur sozialen Unterstützung, etwa in schwierigen Lebenslagen, gibt es genug. Dem gegenüber stehen aber unter anderem der zunehmende Druck und Stress, dem Teenager ausgesetzt sind, auch durch die sozialen Medien. In diesem Zusammenhang ist unter anderem Mobbing ein Thema. Fehlerhafte Erziehung kann außerdem zu Verhaltensproblemen führen, worunter dann letzten Endes die Gesellschaft leidet. Zu guter Letzt sei hier noch die Jugendkriminalität erwähnt, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt.