„Das ist die Kunst von ganz großen Trainern“

Raul war in der dieser Liga komplett unterfordert. Es besteht nicht einmal ein Funke Hoffnung, dass er bleibt“, sagt Laibach-Legionär Ahmet Muhamedbegovic über Team-Kollege und „Spezi“ Florucz, der in der slowenischen Liga mit 15 Treffern Torschützenkönig wurde. „Er ist schon mehr als ein Freund für mich, wie ein Familienmitglied. Wir verbringen viel Zeit miteinander.“ Vor allem am Platz. Laibach wurde zuletzt souverän Meister.