Verabschiedung von Trump: Musk mit blauem Auge

Neben Musks rechten politischen Ansichten waren die Aktivitäten in Washington vor allem für einige Käufer ein weiterer Grund, keine Teslas mehr zu erwerben. An einem Wochenende habe er die US-Entwicklungshilfe-Organisation USAID in den „Holzhäcksler“ geworfen, hatte sich Musk etwa gebrüstet. Nun ist seine Tätigkeit Geschichte.