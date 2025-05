Schmeißt Trump sogar Kronprinzessin von der Uni?

Elisabeth, die gerade ihr erstes Studienjahr an der Ivy-League-Universität abgeschlossen hat und für den Sommer in Belgien ist, könnte die Rückkehr in die USA verwehrt werden, um ihr Studium fortzusetzen. Präsident Trump hat Milliarden an Bundeszuschüssen für Harvard gestrichen und versucht, die Möglichkeit der Universität, ausländische Studierende aufzunehmen, einzuschränken. Obwohl ein Richter in Massachusetts am Donnerstag vorerst anordnete, keine Änderungen am Studentenvisumprogramm vorzunehmen, bleibt die Situation angespannt.