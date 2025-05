Nicht zu fassen | Moral und Gspür

Nicht zu fassen. Immer mehr Österreicher „zwickt“ es finanziell an allen Ecken und Enden. Ein Drittel spart das dieser Tage ausbezahlte Urlaubsgeld für schlechtere Zeiten, wie wir erst am Donnerstag berichtet haben. Ein Fünftel braucht das Urlaubsgeld gar zur - teilweisen – Abdeckung von Schulden. Währenddessen gönnen sich Entscheidungsträger Luxus, von dem die meisten kaum träumen können. Wobei die Österreichische Gesundheitskasse, die kein Geld mehr für ausreichend Kassenärzte und viele andere wichtige Leistungen für kranke Österreicher hat, sich aber 250 „Führungskräfte“ leistet, überhaupt den Vogel abschießt. Wie in der „Krone“ berichtet, wurden diese 250 Damen und Herren gerade ins piekfeine Hotel Gut Brandlhof im Salzburgischen geladen, einem laut Eigendarstellung des Hauses „Ort für einzigartige Erlebnisse und unvergessliche Momente“. Das regt auf. „Kann mir bitte wer erklären, für welche Bereiche die sogenannten 250 Chefs wirklich zuständig sind?“, fragt sich nicht nur „Krone“-Leser Wolfgang Langthaler aus Blindenmarkt, um seiner Empörung mit einem „Ich fasse es einfach nicht!“ Ausdruck zu verlassen. Nein, zu fassen ist das wirklich nicht!