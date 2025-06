Stahlfirma Thyssenkrupp streicht 11.000 Stellen

Die Thyssenkrupp Steel Europe mit Sitz in Duisburg hat unter anderem Werke in Bochum, Dortmund, Frankreich, Italien, Belgien und Indien. Sie stellt Stahl und Flachprodukte aus Stahl her. In den vergangenen Jahren explodierten die Kosten für neue Werke in Brasilien und im US-Bundesstaat Alabama, was auf ineffiziente Planung und eine ungeeignete Standortwahl zurückgeführt wird. Zudem ging die Nachfrage nach Stahl zurück.