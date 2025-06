KI wird in Europa nicht „zu Tode reguliert“

AI Act, Data Act oder Cyber Resilience Act: Eine Vielzahl neuer Regulierungen und Gesetze stellt die europäischen Unternehmen vor Herausforderungen. Warum das keine Innovationsbremse sein muss und Künstliche Intelligenz in Europa nicht „zu Tode reguliert“ wird, weiß Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am Austrian Institute of Technology (AIT).