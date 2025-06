Offiziell: „Co“ von Mourinho wird LASK-Trainer

In den vergangenen Jahren arbeitete Sacramento mit einigen namhaften Cheftrainern zusammen, zuletzt war er unter Christophe Galtier in Katar bei Al Duhail SC beschäftigt. Begonnen hatte er seine Ausbildung an der University of South Wales mit dem Studium „Football Coaching and Performance“, das er mit einer detaillierten Analyse der Arbeit von Jose Mourinho abschloss. Der Star-Coach holte ihn im November 2019 auch als Co-Trainer zu Tottenham, zwei Jahre danach folgte Sacramento seinem Landsmann zur AS Roma.