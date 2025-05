Julia Grabher steht in Brescia im Halbfinale

Schwärzler out

Weniger erfolgreich lief es für Joel Schwärzler beim ATP-Challenger in Vicenza (It). Der Harder unterlag im Viertelfinale Chun-Hsin Cheng (Tpe/ATP-94), der Nummer eins des Turniers, in 1:54 Stunden in zwei Sätzen mit 5:7 und 4:6.