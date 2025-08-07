Biker krachte in abbiegendes Auto: schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Sonntag: Ein 75 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte dort mit einem Pkw und wurde dabei schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 11.15 Uhr auf der L193 in Sonntag: Dort war ein 75-jähriger Biker aus der Schweiz bergwärts in Richtung Fontanella unterwegs. Vor ihm fuhr ein 34 Jahre alter Mann in seinem Pkw. Als der Autolenker nach links in eine Seitengasse abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Biker, der gerade in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte.
Der 75-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt und musste mit dem Helikopter Christopherus 8 ins Krankenhaus Feldkirch geflogen werden. Der Autofahrer überstand die Sache unterdessen unbeschadet. Das Motorrad wurde beidem Unfall komplett demoliert und war nicht mehr fahrtauglich. Alkohol war bei keinem der Unfallbeteiligten im Spiel.
