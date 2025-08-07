Biker krachte in abbiegendes Auto: schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 11.15 Uhr auf der L193 in Sonntag: Dort war ein 75-jähriger Biker aus der Schweiz bergwärts in Richtung Fontanella unterwegs. Vor ihm fuhr ein 34 Jahre alter Mann in seinem Pkw. Als der Autolenker nach links in eine Seitengasse abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Biker, der gerade in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte.