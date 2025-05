Alpen-Adria-Duell: Welche ist die beste Küche?

Einer von ihnen ist auch Miki Milan Komljenovic – besser bekannt als „Blues Miki“. Der gebürtige Kroate ist schon von Anfang an Teil des Hafenfestes: „Beim ersten Mal gab es noch mehrere Bühnen, das war aber etwas zu laut für die Besucher, seither spielen wir zwischen den Menschen an der Promenade – und das kommt super an!“, erinnert sich der 55-jährige Vollblutmusiker. Für ihn ist es seit 14 Jahren ein Privileg, Teil des Festes zu sein: „Es fühlt sich an wie daheim!“ Das – und weil die Auftritte jedes Jahr anders sind – ist auch der Grund, warum „Blues Miki“ dem Hafenfest seit Jahren treu geblieben ist. Und die Besucherrekorde geben ihm, aber auch den restlichen Künstlern, recht!