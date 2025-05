Noch ein Ansuchen um Haftaufschub in Buwog-Causa

Steht Grassers Haftantritt unmittelbar bevor?

Grasser könnte indes in den nächsten Tagen im Innsbrucker „Ziegelstadel“ seine Zelle beziehen. Unklar ist, wann er dies tun wird. Sein Verteidiger Norbert Wess bekam die Aufforderung zu Grassers Haftantritt am 2. Mai zugestellt, Grasser selbst nahm diese laut Gericht erst am 7. Mai persönlich entgegen. Ab Zustellung gilt die Frist von einem Monat. Es ist demnach davon auszugehen, dass Grasser ab 7. Mai polizeilich vorgeführt werden kann. Dies wäre aber nur der Fall, sollte er sich nicht davor selbstständig in der Justizanstalt einfinden - was in den nächsten Tagen der Fall sein dürfte. Es sei denn, er beantragt als Dritter im Bunde doch noch einen Aufschub.