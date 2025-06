Prozess nach tödlichem Schuss in Kaserne gestartet

Zentrale Frage: Was ist passiert?

Die zentrale Frage lautet nun: Was ist in zwei Minuten und 6 Sekunden passiert? Denn so lange waren der Angeklagte und das Opfer miteinander allein im Wachzimmer der Türk-Kaserne, ehe der 21-jährige Mustafa nach einem tödlichen Schuss ins Freie taumelte. Staatsanwältin Doris Wieser: „Wir wissen nicht, was die beiden miteinander geredet haben. Aber ich bin sicher, dass es ein Motiv gibt – denn es gibt immer eines. Wir kennen es nur nicht.“