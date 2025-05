Kurz schmiss Geheimparty und fordert Justizreform

Mit Kritik spart der vom Erstgericht zu acht Monaten bedingter Haft verurteilte und nun freigesprochene Ex-Politiker dennoch nicht. „Nicht jede politisch motivierte Anschuldigung sollte wie ein Heißluftballon aufgeblasen werden zu einem gigantischen Verfahren. In dem man am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht“, sagt er in Richtung WKStA und Landesgericht.

30 Zeugen und 10.000 Berichte

In seinem Fall, in dem es um eine mutmaßliche Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss ging, spreche man von Tausenden Seiten im Ermittlungsakt, 30 Zeugen und 10.000 Berichten in den Medien auf der ganzen Welt. „Da wird so ein Druck aufgebaut. Auch die Ermittlungsbehörde baut sich damit selbst einen Druck auf. Dass am Ende ja irgendwas rauskommen muss, sonst ist ja all dieser Aufwand auch gar nicht zu rechtfertigen.“ Unter den zahlreichen Verfahren gegen Politiker würden der Rechtsstaat und die Demokratie leiden, die das Fundament unserer freien Gesellschaft seien.