Höchstes Gremium setzt Kopftuchgesetz außer Kraft

Gesetz sah hohe Geldstrafen vor

Der Sicherheitsrat wies das Parlament an, das im vergangenen Jahr beschlossene Kopftuchgesetz, das demnächst hätte in Kraft treten sollen, nicht umzusetzen. Das Gesetz sah hohe Geldstrafen, den Entzug öffentlicher Dienstleistungen und im Wiederholungsfall sogar Haftstrafen für Frauen vor, die sich nicht an die Kopftuchpflicht halten. Offenbar hat der Sicherheitsrat Angst vor neuen massiven Protesten ...